На рынок вышел эксклюзивный Nissan Pathfinder для Китая

В Китае стартовали продажи местной версии кроссовера Nissan Pathfinder, которая не похожа на автомобили с тем же названием, предлагающиеся на других рынках. Автомобиль предложили в Китае по цене от 243,8 тыс. юаней (₽ 3 млн), сообщает Autohome.

© Газета.ру

Автомобиль получил оригинальные бамперы и решетку радиатора с горизонтальными планками. У него также оригинальный кузов и интерьер. При длине 5130 мм, он примерно на 13 см длиннее американской версии.

Автомобиль для китайского рынка доступен с трехрядным салоном, на 6 или 7 посадочных мест. Для него предусмотрен единственный силовой агрегат — турбомотор 2.0 с переменной степенью сжатия, который развивает 252 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатая АКП немецкой фирмы ZF. На начальном этапе автомобиль доступен только с передним приводом, впоследствии ожидается и полноприводная версия.