Гибридный Prosche Cayenne предлагают в России за 21 млн рублей

Российские дилеры запустили продажи гибридных кроссоверов Porsche Cayenne E-Hybrid 2024 модельного года по цене от 20,99 млн рублей.

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Силовая установка состоит из бензинового трехлитрового двигателя V6 и электромотора на 134 лошадиные силы. Суммарная отдача составляет 470 лошадиных сил. Кроссовер способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 252 км/ч. На чистом электричестве гибридный Porsche Cayenne может проехать расстояние до 74 километров.

В оснащение машины входят комфортный доступ, пакет освещения салона, аудиосистема Bose, панорамная крыша, проекционный дисплей, система помощи при смене полосы движения, доводчики дверей, система помощи при парковки с камерой кругового обзора, пневмоподвеска с системой PASM. Экраны для пассажиров, руль в стиле GT, 22-дюймовые колесные диски 911 Turbo Design и расширители колесных арок.