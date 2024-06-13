АвтоВАЗ остановил производство топовых Lada Vesta

На официальном сайте lada.ru в прайс-листах семейства Vesta в начале месяца появились пометки напротив исполнений Techno и Techno`24. Соответствующая сноска уведомляет, что автомобили в самых богатых версиях не производятся. Желающим заказать автомобиль с виртуальной панелью приборов и медиасистемой с портретно-ориентированным тачскрином придётся подождать.

© Motor.ru

Lada Vesta NG с «рекламным» салоном с цифровой панелью приборов и головным устройством EnjoY Vision Pro доступны только в комплектациях Techno и Techno`24. Особенности таких машин — вертикальный 10,4-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема с восемью динамиками, разъёмы USB на втором ряду и боковые подушки безопасности.

На АвтоВАЗе «Мотору» подтвердили, что в настоящее время Lada Vesta в указанных версиях исполнения действительно не производятся, однако автомобили в комплектациях Techno и Techno ’24 есть в наличии у дилеров марки. Причиной приостановки выпуска топовых вариантов «Весты» на АвтоВАЗе назвали грядущий пересмотр списка оснащения.



Покупателям, которые не готовы на компромиссы по оснащению, придётся искать топовые Lada Vesta из наличия или переплачивать за «заряженную» версию Sportline с безальтернативным мотором 1.6 и «механикой». В конфигураторе обычных «Вест» топ-версией временно стала Enjoy`24 — цены варьируются в диапазоне от 1 668 900 (седан на «механике») до 2 010 900 рублей (кросс-универсал с вариатором).

Вероятно, исчезновение топ-комплектаций Lada Vesta NG объясняется подготовкой к производству машин с расширенным оснащением: уже собраны прототипы с системой стабилизации ESP, обогревом форсунок омывателя, подогревом заднего дивана, ассистентом контроля «слепых» зон, а также передними парктрониками.