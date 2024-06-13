Линейка Ford Mondeo получила необычное обновление

В Китае пересмотрели подход к продажам модели Ford Evos: паркетник переименован в Mondeo Sport и перешёл с чисто бензиновой на гибридную силовую установку. Расход бензина АИ-92 снижен до шести литров на 100 километров. Цены удалось сдержать: новинка стоит от 210 до 230 тысяч юаней (эквивалент 29-32 тысяч долларов), что соответствует прайс-листам на топовые Ford Evos с обычным турбомотором 2.0.

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Ford Evos дебютировал в 2021 году, но за два полных года продаж (2022 и 2023) было реализовано менее десяти тысяч машин. Изначально кросс-хэтч продавался с «турбочетвёркой» 2.0 (238 сил) и 8-ступенчатым автоматом, но теперь начинка другая: тот же двигатель 2.0 сочетается с электромотором и электромеханическим вариатором. Пиковая отдача — 309 сил, а общая автономность достигает 915 километров (CLTC).

Внешне Mondeo Sport отличается от Ford Evos только шильдиками, по салону тоже без изменений. Палитра цветов расширена за счёт ярко-жёлтого оттенка от Mustang Mach-E. Собирать новый паркетник продолжат на мощностях Changan-Ford. Интересно, что Mondeo Sport с пакетом ST-Line стоит всего на 10 тысяч юаней (1400 долларов) дороже гибридного седана Mondeo с аналогичным спортпакетом, но менее мощной силовой установкой.

За пределами Китая семейство Ford Mondeo не продаётся, но в Поднебесной модель узнаваема и в отставку не собирается. Впрочем, Mondeo Sport мало чем технически отличается от седана: салоны идентичны, дорожный просвет всего 168 миллиметров, а полный привод не предусмотрен.