BMW обновила M2: купе стало мощнее и эластичнее. Премьера модели второго поколения состоялась 20 месяцев назад, поэтому для рестайлинга рановато, но доработок всё равно достаточно. Главное новшество — форсированный на 20 лошадиных сил (до 480 сил) двигатель. «Битурбошестёрка» развивает 550 Нм на версиях с «механикой», а вариант с 8-ступенчатым автоматом выдаёт до 600 Нм. Время разгона 0-100 сократилось на 0,1 секунды. Цена в США выросла на 1880 долларов.

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Снаружи узнать модернизированный BMW M2 непросто: отныне в стандартную комплектацию включены чёрные выхлопные патрубки, расширена цветовая палитра, а также добавлены серебристые колёсные диски. В салоне тоже без радикальных преобразований, но медиасистема теперь в версии 8.5, что означает отказ от «горячих» клавиш. Также добавлен новый руль с усечённым снизу ободом.

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Доработки 3,0-литрового турбомотора не сводятся к повышению отдачи. «Полка» крутящего момента на версиях с автоматом расширена: ранее пиковые 550 Нм были доступны в диапазоне от 2650 до 5870 оборотов в минуту, а теперь 600 Нм можно получить в диапазоне от 2650 до 6130 оборотов в минуту. «Механика» осталась в конфигураторе, хотя на других моделях BMW постепенно отказываются от такого типа трансмиссии.

В США базовая BMW M2 образца 2025 года стоит 66 075 долларов, то есть купе подорожало примерно на три процента. Заказы уже принимают, а поставки по всему миру начнутся в августе. Обычные «двойки» BMW тоже доработаны, но улучшения свелись к расширению цветовой гаммы, пересмотру оснащения и добавлению медиасистемы OS 8.5.