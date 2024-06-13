Chevrolet отзывает спорткары Corvette C8 из-за опасного недочета

У новых среднемоторных спорткаров обнаружен опасный дефект. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что на 13 464 купе и кабриолетах может заклинить пассажирский ремень безопасности. Жалобы на блокировку ремня поступают с октября 2023 года. Теперь в General Motors признали проблему: дело в неисправности втягивающих устройств.

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Автопроизводитель обнаружил, что из-за дефекта внутренних компонентов втягивающие устройства могут заблокировать ремни безопасности в исходном положении. Вытащить ремень сложно, так что пассажир рискует получить штраф за непристёгнутый ремень или пострадать в случае аварии. Несчастных случаев пока не выявлено, но 56 владельцев спорткара жаловались на неисправность.

В группе риска новые «Корветы», выпущенные в 2023 и 2024 году: всего 13,5 тысячи машин. Некоторые спорткары «зависли» у дилеров и не выдаются клиентам, так как запчастей нет на складах, а эксплуатация с заблокированными ремнями безопасности запрещена. Решать проблему начнут с 22 июля: тогда же General Motors начнёт оповещать владельцев выданных машин.

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