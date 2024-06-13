Японский гиперкар установил новый рекорд скорости для электромобилей. Видео с рекордным заездом Aspark SP600 на полигоне в немецком Папенбурге опубликовала итальянская компания Manifattura Automobili Torino. Сообщается, что гиперкар смог развить скорость 438,7 километра в час, в то время как предыдущий рекорд, установленный Rimac Nevera в 2022 году на том же треке, составлял 412 километров в час. Aspark SP600 пилотировал экс-чемпион мира в гонках FIA GT1 и победитель «24 часов Нюрбургринга» 2012 года Марк Бассенг.

За основу Aspark SP600 был взят обычный Owl, который впервые показали еще в 2017 году. У исходного Owl четыре электромотора (по одному на колесо), а батарея работает с напряжением 800 вольт, имеет емкость 64 киловатт-часа и номинальную мощность 1300 киловатт. Запас хода на одной зарядке — 450 километров по циклу NEDC. Примечательно, что на каждом этапе работы над проектом отдача силовой установки увеличивалась: сначала составляла 435 сил и 764 Нм момента, затем 1166 и 885 сил, а у товарного электрокара — 2012 сил и 2000 Нм. Какая отдача у SP600, не уточняется.

Разработкой этой версии гиперкара занималась итальянская Manifattura Automobili Torino. Новинка описывается как «серийный прототип» и официально пока не представлена. Известно лишь то, что была улучшена аэродинамика и специально для заезда на полигоне компания Bridgestone разработала особую резину, способную выдержать серьезные нагрузки. При этом нет информации о других отличиях SP600 от стандартного Owl, планируемом тираже и стоимости.

Что же касается Manifattura Automobili Torino, то эта компания известна и другими экзотическими проектами, такими как, например, Apollo Intensa Emozione.