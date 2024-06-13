«Автотор» расширит модельную линейку автомобилей

Завод собирается расширять модельный ряд, а также осваивать собственное производство комплектующих, ориентируясь на Восток. Об этом сказал в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Сейчас предприятие, которое до 2022 года выпускало BMW, Kia и Hyundai, сотрудничает с несколькими крупными компаниями из Китая и не намерено на этом останавливаться.

«Автотор» продолжает планомерно выходить из кризисного положения, в которое попал из-за ухода бывших партнеров. Проблемы с логистикой между Китаем и Калининградом еще есть, но они решаются, сказал Беспрозванных. Китайцы, по его словам, «охотно идут на сотрудничество».

Сейчас на «Автоторе» трудятся около трех тысяч человек. С конвейера сходят 16 легковых моделей, три коммерческих под брендом Ambertruck, электрокар Amberauto, который можно найти на классифайдах, и коммерческие электромобили Brock.

В начале недели «Автотор» объявил о старте продаж первого пикапа под маркой Ambertruck. Это 5,3-метровый рамный грузовичок JMC Vigus с дизельным турбомотором, переименованный в Ambertruck Work. Стоит он 2,6 миллиона рублей, но это временно: в августе цена вырастет.

Заявление о расширении модельного ряда последовало за информацией об очередном сокращении производственного плана на 2024 год. Вместо изначальных 130 тысяч машин «Автотор» соберет лишь 70 тысяч.