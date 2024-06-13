В России появился грузовик, способный разгоняться до 152 км/ч

Им полагается двигатель Weichai мощностью 430 сил, механическая коробка передач Fast Gear, все остальные компоненты тоже «Made in China». Газовые ёмкости сделаны известным производителем Ayan. Интересно, что кабинный модуль — это оригинальная кабина от европейского Volvo FM, которую шведы предоставили компании Dayun.

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Максимальная скорость составляет безумные 152 км/ч. Более того, при такой скорости ­обороты двигателя не выходят из зелёной зоне, так как составляют 1500 ­об/мин. А всё потому, что газовый мотор Weichai, который стоит здесь, не комплектуется заводским ограничителем.

Впрочем, как отмечает «Авторевю», сейчас российские представители китайской марки самостоятельно ставят на машины 2024 года выпуска свой ограничитель на 105 км/ч. Что, впрочем, скорее всего, не помешает будущему владельцу тягача снять электронный «ошейник».

И продолжая тему комтранса. В России появился грузовик за 1 659 000 рублей — это новая версия Sollers Argo, где вместо турбодизеля под кабиной скрывается бензиновый агрегат. Двигатель развивает мощность 136 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 196 Н∙м.