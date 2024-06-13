Китайская Hongqi представила седан дороже Maybach

В Китае стартовал приём заказов на представительский седан Hongqi Guoli, который в первом поколении носил имя L5. Объявленный ценник сделал модель самым дорогим автомобилем родом из Поднебесной. Другой рекорд - прайс оказался выше, чем на Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach.

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Hongqi L5 изначально был создан для партийной элиты и не был доступен к покупке для рядового китайца, даже если на его банковском счёте очень много денег. Позднее материнская компания FAW приняла решение всё-таки сделать седан общедоступным. Модель сменила поколение и получила более благозвучное имя.

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Guoli - седан с колёсной базой 3730 мм и кузовом длиной 5980 мм. Снаряжённая масса автомобиля составляет 3150 кг.

Под капотом установлен четырёхлитровый V8 с турбонаддувом. Отдача двигателя составляет 388 л.с. и 530 Нм. Привод на задние колёса осуществляется 8-ступенчатой автоматической КП.

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Назначенная цена на новинку - 7,18 млн юаней (87,8 млн рублей). Стартовый прайс на Mercedes-Maybach S-Class гуманнее - от 1,5 млн юаней, купить Rolls-Royce Ghost можно начиная от 5,03 млн юаней, RR Phantom стоит 8,47 млн юаней.

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