УАЗ улучшил детали для подвески

Механосборочное производство УАЗ пополнило свой арсенал двумя новыми высокоскоростными металлообрабатывающими центрами, которые предназначены для изготовления детали "Цапфа поворотного кулака", сообщили на Ульяновском автозаводе. Речь идет о силовом элементе подвески автомобиля.

© Российская Газета

На УАЗе пояснили, что цель модернизации - улучшить качество и увеличить объем производимых деталей, снизить трудозатраты, а в конечном итоге - обеспечить высокую эффективность процессов.

"На момент запуска производительность станков составляет около 300 штук в сутки. Путем настройки режимов резания, выбора более прочного и износостойкого режущего инструмента планируется увеличить производительность до 400-450 деталей в сутки", - рассказали на заводе.



Ранее сообщалось, что в следующем году в линейке УАЗ "Патриот" появится версия с двухлитровым дизельным двигателем производства "Соллерс".