УАЗ улучшил детали для подвески

УАЗ сообщил об улучшении качества деталей для подвески
Механосборочное производство УАЗ пополнило свой арсенал двумя новыми высокоскоростными металлообрабатывающими центрами, которые предназначены для изготовления детали "Цапфа поворотного кулака", сообщили на Ульяновском автозаводе. Речь идет о силовом элементе подвески автомобиля.
На УАЗе пояснили, что цель модернизации - улучшить качество и увеличить объем производимых деталей, снизить трудозатраты, а в конечном итоге - обеспечить высокую эффективность процессов.
"На момент запуска производительность станков составляет около 300 штук в сутки. Путем настройки режимов резания, выбора более прочного и износостойкого режущего инструмента планируется увеличить производительность до 400-450 деталей в сутки", - рассказали на заводе.
Ранее сообщалось, что в следующем году в линейке УАЗ "Патриот" появится версия с двухлитровым дизельным двигателем производства "Соллерс".