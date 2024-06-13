АвтоВАЗ назвал дату премьеры нового интерьера Lada Niva Travel

Как известно, АвтоВАЗ показал на Петербургском международном экономическом форуме электрическую «Ниву». Но интересен этот экспонат, прежде всего, внешностью. Такой дизайн передней части получит рестайлинговая Lada Нива Travel, которая должна выйти на рынок примерно через полгода — в первой половине 2025 года.

© Quto.ru

Как уточняет «Авторевю», решётка радиатора на демонстрационной машине не финальная: форма будет такой, а вот рисунок для бензиновых машин поменяют. Новые фары — полностью светодиодные: в каждой фаре есть пара секций ближнего света, одна — дальнего и одна — ходового огня/указателя поворотов.

Интерьер «Нивы» оставался практически неизменным на протяжении последних двух десятилетий. Грядущее обновление не затронет убранство салона, но, по словам вазовцев, разработка нового варианта ведется. Правда, на серийных машинах он появится примерно через два года.

Между тем, в автомобилях Lada Iskra не будет современных опций. Такое решение инженеры приняли, когда переводили иностранную платформу на отечественную компонентную базу. Под сокращение также попали занавески безопасности: в базе будут только фронтальные подушки.