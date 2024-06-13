В России откроются продажи внедорожника Tank 500

В России в скором времени начнутся продажи внедорожника Tank 500 производителя Great Wall Motor. Речь идет о топовой комплектации Blacktrail, передают «Известия».

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Данная модель станет самой мощной в линейке. Машина оснащена трехлитровым бензиновым шестицилиндровым двигателем V6 c увеличенной на 20% мощностью. Он способен развивать 354 л.с. (500 Нм). Двигатель функционирует в паре с 9-ступенчатым «автоматом».

Еще одна характерная черта внедорожника —наличие двух топливных баков. Один из них будет основным, другой – дополнительным. Машина будет способна проехать без дозаправки более 1100 км, утверждает производитель. Продавать новинку начнут уже в июле.

Ранее АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на Lada Niva Legend. Как сообщил Wroom.ru, все версии классической «Нивы» подорожали на 51 тысячу рублей. Напомним, что о подорожании предупреждал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.