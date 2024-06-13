ГИБДД может изменить правила регистрации автомобилей

В России изменятся правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции. Летом должно пройти второе слушание законопроекта, который внесет значительные изменения в закон о регистрации автомобилей в России. Три главных новшества, которые должен знать каждый автовладелец.

© Quto.ru

С 1 марта 2025 года могут измениться правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции. Если законопроект будет одобрен, то нововведения должны упростить и ускорить процесс регистрации и снятия автомобилей с учета.

Появится возможность быстро прекратить регистрацию автомобиля в случае его угона. При продаже транспортного средства водители смогут оперативно снять его с учета, но при условии оформления сделки на портале Госуслуг или у нотариуса. Оформление автомобиля на себя теперь не будет требовать обязательной покупки полиса ОСАГО, что упрощает процесс регистрации для владельцев машин.