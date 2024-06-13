УАЗ улучшил качество подвески

В механосборочном производстве УАЗа появились два новых высокоскоростных металлообрабатывающих центра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода. Они будут задействованы в изготовлении силовых деталей подвески — а именно цапф поворотного кулака. Эти цапфы будут ставить на внедорожники, фургоны и грузовики отечественной марки.

С помощью новых центров металлообработки УАЗ рассчитывает не только повысить качество цапф, но и ускорить производство деталей, снизив трудозатраты.

Сейчас — на момент запуска станков — на УАЗе выпускают порядка 300 цапф поворотного кулака в сутки. Темп планируют поднять до 400−450 деталей в сутки. Для этого настроят режимы резания, а также установят прочный и износоустойчивый режущий инструмент.

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Весной УАЗ сообщал, что повысил качество штампованных деталей «Патриота». «Дочка» автозавода «УАЗ-Техинструмент» поработала над качеством каркаса, а также улучшила сопряжение ветрового окна и передней стойки.

До этого «Патриот» улучшали в феврале. Ему достались усовершенствованные передний мост и приводы, а предохранительный клапан был перенесен с кожуха полуоси в отливку картера. Сам картер редуктора моста дополнительно уплотнен. Такие же обновления получили «Пикап» и полноприводные «Профи».

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