Ford показала салон топового Mustang GTD

Американская марка поделилась новыми подробностями о «заряженной» версии фастбэка. Впервые опубликованы фотографии салона, добавились сведения о пакетных опциях, а начальную цену называют на уровне 325 тысяч долларов! Таким образом, Mustang GTD окажется в 7,5 раза дороже Mustang GT с мотором V8 и «механикой». Разница c базовым Mustang и вовсе 10,5 раза!

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«Мустангу» — 60 лет!

Хотя лимитированный Mustang GTD гораздо дороже обычных аналогов, в салоне разница в штрихах. Поменялись кресла (это тоже ковши, но без механизма откидывания и символикой на подголовниках), видоизменились подрулевые лепестки (теперь они титановые и с перфорацией), всюду появились углепластиковые вставки, заново отрисована графика цифровых приборов и тачскрина, а вместо заднего дивана — окошко для наблюдения за подвеской.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Покупатель Mustang GTD сможет выбрать пакеты Performance и Lightweight, а также заказать фастбэк линейки Carbon — у таких машин кузов остаётся неокрашенным на капоте, крыше и фрагментах крышки багажника. Другая особенность «карбонового» пакета — дизайн 20-дюймовых колёс из алюминия или магния. Именно такое купе в этот раз показали на официальных снимках.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Технические характеристики раскрыты не полностью. Известно, что под капотом 5,2-литровый компрессорный V8, который разовьёт более 800 лошадиных сил. Также изменен аэродинамический обвес, а снаряжённая масса снижена за счёт перехода на более дорогие материалы и отказа от шумоизоляции. Абсолютных величин нет, но Северную петлю Нюрбургринга новинка проходит быстрее семи минут.

В США и Канаде приём заказов на Ford Mustang GTD уже закрыт, а в Европе конфигуратор откроют сегодня в 13:00 по местному времени. В июне свои заявки смогут оставить клиенты из Мексики и Ближнего Востока. Ожидается, что общий тираж спецверсии составит всего 1400 штук, и спрос уже превышает предложение в пять раз.