BMW M5 нового поколения получит светящуюся решетку радиатора

Баварцы опубликовали еще один тизер «заряженной» пятерки и подтвердили, что одна из самых ожидаемых премьер года состоится уже совсем скоро. Первым свет увидит седан, а за ним — третий в истории универсал M5 Touring. Испытания обеих моделей уже завершены, и BMW остается подогревать публичный интерес тизерами.

Новому BMW M5 достанется решетка радиатора с подсветкой, как у XM, но более скромного размера. Выводы об облике новинки также можно сделать по более ранним тизерам и шпионским снимкам прототипов, которые начали выезжать на дороги еще в начале 2022 года.

М5 получит более агрессивные бамперы с угловатыми воздухозаборниками, спортивные боковые юбки, выхлопную систему с четырьмя патрубками и новые легкие колесные диски. По данным CarBuzz, снаряженная масса составит внушительные 2429 килограммов — примерно на полтонны больше, чем у предшественника.

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Ранее в BMW подтвердили, что M5 предложат с подключаемой гибридной установкой. Благодаря утечке стало известно, что в ее состав войдут 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электромотор, интегрированный в восьмидиапазонный автомат. Общая отдача дойдет до 748 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Емкость литий-ионной батареи не раскрыта, но известно, что «эмка» сможет проезжать на электротяге до 70 километров.

Ожидается, что седан M5 дебютирует уже в июне, а универсал Touring — до конца года. Последний впервые будет предлагаться в США.

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