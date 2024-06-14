В России запустили продажи автомобилей Toyota Corolla по цене 2,35 млн рублей

Российские дилеры начали продавать новые автомобили Toyota Corolla по цене 2,35 млн рублей. Ранее эта модель продавалась в России официально, теперь же ее завозят в страну по каналам параллельного импорта. Стоимость машины на популярных классифайдах стартует от 2 348 000 рублей.

В указанную сумму уже включены таможенные пошлины и оплачен утилизационный сбор. Например, в Самаре продается Toyota Corolla с двигателем рабочим объемом 1,2 литра на 116 лошадиных сил и вариатором. В оснащение автомобиля входят светодиодные фары, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, мультифункциональный руль, русифицированная мультимедийная систем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигация, запуск двигателя с кнопки и 15-дюймовые колесные диски.

В Томске и Хасавьюрте аналогичную машину можно купить за 2,35 млн рублей. В Перми за Toyota Corolla уже просят 2 420 000 рублей. У некоторых дилеров есть Toyota Corolla с двигателем рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 121 лошадиная сила.