Разработчик Aurus попал под санкции Великобритании

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 13 июня попал под новые санкции, говорится на сайте британского правительства. ФГУП НАМИ — разработчик и производитель роскошных автомобилей российской марки — минувшей зимой оказался под санкциями США.

Интересно, что самого Aurus в британском санкционном списке нет. Помимо НАМИ, в него включен российский КамАЗ, попавший в перечень еще в мае 2022 года.

Ранее в нынешнем году Aurus, выпускающий представительские машины в том числе для первых лиц, оказался под санкциями США. В конце февраля Министерство финансов США опубликовало расширенную редакцию документа.

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В него включили пять предприятий автопрома, четыре из которых связаны с Aurus: это ООО «Аурус», ФГУП НАМИ, ООО «Алабуга Девелопмент» и АО «ОЭЗ ППТ Алабуга». Вдобавок в список вошла «дочка» АвтоВАЗа ООО «Лада Авто Холдинг».

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В мае Aurus обновил лимузин Senat. Автомобилю подретушировали переднюю и заднюю части кузова, изменили дизайн решетки радиатора, сменили капот на более легкий, а также добавили адаптивные матричные фары.

Вместе с тем «Аурусы» продолжают поступать в качестве подарка в гаражи глав дружественных государств. Марка изучает и новые рынки: сообщалось о перспективах продаж, к примеру, в Китае и Ливии.

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