Представлен электрический хот-хэтч Alpine A290

Он выйдет в двух вариантах мощности — 180 либо 220 лошадиных сил, получит перекалиброванную подвеску от Renault 5, более агрессивную внешность и модернизированный салон с кнопочным селектором трансмиссии на центральной консоли. В оснащение модели войдут 26 электронных систем безопасности, тормоза Brembo и, впервые в истории марки, 615-ваттная аудиосистема Devialet с функцией пространственного звука.

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Первая полностью электрическая модель Alpine унифицирована с Renault 5. У машин общая платформа, схемы подвесок, дизайн, хотя отличий тоже хватает. Например, ради лучшей устойчивости расширена колея и заменены стабилизаторы поперечной устойчивости. Добиться идеальной развесовки помог кастомный алюминиевый передний подрамник, к которому крепится весь электрический привод, а гидравлические отбойники повысили комфорт. Внешность при этом практически не изменилась. Опознать хэтчбек можно в основном по скульптурным бамперам и передней оптике с «иксами».

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Архитектурой салона A290 тоже напоминает Renault 5, но и тут есть ряд нововведений. Среди них — трехспицевый руль с нулевой меткой, дополненный «шайбами» выбора уровня рекуперации и переключения между ездовыми профилями (всего их четыре — Normal, Sport, Save и Personal). Селектор трансмиссии с рулевой колонки переехал на центральную консоль, поэтому его место занял красный рычажок с буквами OV, который активирует буст-режим. Сиденья хэтчбека имеют усиленные боковины и могут быть обтянуты текстилем на основе вторсырья либо кожей «наппа».

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Электрокар оснащен лонч-контролем, синтезатором звука Alpine Drive Sound с двумя предустановленными звуковыми профилями, цифровым кластером (приборка — 10,25 дюйма, основной экран — 10,1 дюйма), аудиосистемой Devialet (впервые в истории Alpine) и 26 электронными помощниками. В их числе адаптивный круиз-контроль, функция безопасного открытия дверей и смены полосы, которая видит не только машины, но и мотоциклы. Разумеется, есть система экстренного торможения, а ещё — переключатель My Safety Switch, с помощью которого можно одним нажатием менять настройки ассистирующей электроники.

© Alpine

Силовая установка Alpine A290 в зависимости от версии выдает либо 180 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента, либо 220 сил и 330 Нм, позволяя разгоняться до первой «сотни» за 7,4 или 6,4 секунды соответственно. Батарея одна, емкостью 52 киловатт-часа. Она поддерживает двунаправленную зарядку и обеспечивает до 380 километров хода в цикле WLTP. Наполнить аккумулятор с 15 до 80 процентов можно за полчаса — но для этого нужен хотя бы 100-киловаттный терминал. На старте хэтчбек предложат в версиях GT, GT Premium, GT Performance и GTS, а также лимитированной GTS Premiere Edition, в которую войдут варианты Beta в духе шоу-кара A290_β, La Grise (в цвете Tornado Matte Grey) и La Bleue (Alpine Vision Blue).