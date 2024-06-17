Ржавый Jaguar после аварии пустят с молотка за 40 миллионов рублей

Торги за необычный лот состоятся уже в эти выходные в Великобритании. Аукционный дом Sotheby's собирается выручить за ужасно сохранившийся спорткар от 300 до 350 тысяч фунтов стерлингов (примерно 34—40 миллионов рублей по текущему курсу). Столь высокая стоимость автомобиля обусловлена тем, что это единственный в мире XK140, кузов которого более 60 лет назад спроектировал итальянский дизайнер Джованни Микелотти.

© Motor.ru

В середине 50-х годов прошлого века Jaguar XK140 пришел на смену устаревшей к тому времени модели XK120. Представленный образец в исполнении 140 SE получил форсированный 210-сильный мотор. Обычные «сто-сороковые» оборудовали двигателем мощностью 190 лошадиных сил.

Спустя два года эксплуатации первый владелец спорткара попал в страшную аварию, в ходе которой автомобиль получил серьезные повреждения. В связи с этим модель переправили в Италию. Реставрацию машины поручили Джованни Микелотти, который разработал для британского спорткара итальянский кузов. Кроме того, автомобиль получил новый двигатель от гоночного Jaguar C-Type.

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

© RM Sotheby's

В 2018 году купе приобрело подразделение Jaguar Classic. Не сумев восстановить XK140, специалисты решили продать единственный в своем роде спорткар. В прошлом году за уникальный автомобиль заплатили 414 000 евро. Теперь же за эксклюзивную модель с третьим по счету двигателем аукционный дом собирается выручить от 300 000 до 350 000 фунтов стерлингов (примерно от 34 до 40 миллионов рублей по текущему курсу).

В марте прошлого года на продажу выставили Jaguar XJR-15 образца 1991 года. Уникальный суперкар побеждал в «24 часах Ле-Мана».