Стало известно, сколько будут стоить «Москвичи» на газе

До конца года будут собраны первые битопливные автомобили «Москвич».

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Производством газомоторных машин, работающих, как на бензине, так и на сжатом метане, займутся специалисты компания «РариТЭК Холдинг» из Набережных Челнов. Стоимость битопливных версий автомобилей будет выше примерно на 120 000 — 130 000 рублей.

Однако разработчики считают, что переплата за установку газобаллонного оборудования быстро окупится.

Инженеры челнинской компании будут получать автомобили «Москвич» напрямую от автозавода. После установки необходимого оборудования специалисты проведут ряд тестов. Первые модели с двигателями, способными работать на бензине и сжатом метане, соберут в августе нынешнего года. К тому моменту битопливные автомобили пройдут сертификацию.

До конца года инженеры собираются выпустить примерно тысячу газомоторных машин, после чего приступят к наращиванию производственных мощностей. По расчетам специалистов, разница в 120 000 — 130 000 рублей окупится примерно за девять месяцев. При учете, что годовой пробег автомобиля составит 50 тысяч километров.

О том, что в России наладят сборку битопливных «Москвичей», стало известно накануне. Газобалонное оборудование получат кроссовер «3» и лифтбек «6».