Nissan Skyline GT-R установил новый мировый рекорд

Nissan Skyline GT-R довольно распространены во всём мире, включая Австралию, где их используют в профессиональных дрэг заездах.

© Carakoom

В конце мая на Sydney Dragway прошел ежегодный фестиваль GT-R, на котором присутствовали одни из лучших автомобилей Nissan в стране. Некоторые из них были настолько мощными и быстрыми, что могут заставить вас пересмотреть свои взгляды на то, на что способна Годзилла.

Без сомнения, самым сумасшедшим GT-R мероприятия стал R34 GT-R, известный как RHM. Автомобиль был построен сиднейской компанией B2R Motorsport и попал в книгу рекордов, как самый быстрый GT-R с механической коробкой передач.

Автомобиль оснащен 3,4-литровым двигателем, который был сильно модифицирован и дополнен массивным турбонагнетателем. Он выдаёт 1800 л.с., что превосходит даже Bugatti Chiron Super Sport с его 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами.

Во время фестиваля GT-R владелец RHM проехал четверть мили за 7,93 секунды, установив новый мировой рекорд для R34 GT-R с механической коробкой передач. Для сравнения: флагманскому Chiron требуется 9,4 секунды, чтобы преодолеть то же расстояние.