Электромобили могут получить раскладную солнечную батарею

Стартап GoSun представил новый способ зарядки владельцам электромобилей. Речь идет о солнечных панелях, объединенных в зарядное устройство под названием GoSun EV.

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Солнечное зарядное устройство GoSun EV – это компактная система солнечных панелей на крыше, разработанная для любого электромобиля или гибрида с багажником на крыше. Универсальное солнечное зарядное устройство может производить до 1200 Вт солнечной энергии, или около 50 км запаса хода в день.

Зарядка также может питать разные устройства, от ноутбуков и смартфонов до портативных холодильников и туристического снаряжения. Одной из особенностей солнечного зарядного устройства GoSun EV является простота установки. Система поставляется в предварительно собранном виде и может быть установлена ​​на багажник автомобиля всего за 20 минут, ведь изделие весит всего 32 кг.

Интересно, что зарядная станция выдерживает скорость до 160 км/ч и скорость ветра до 46 км/ч в разложенном виде.

Известно, что производство интересного устройства начнется в 2025 году. Все желающие могут зарезервировать для себя один экземпляр, внеся всего 100 долларов. Цена гаджета станет известна ближе к началу серийного производства.