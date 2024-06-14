У кроссовера Opel Mokka появилась версия с новой техникой

Паркетник с гибридной силовой установкой окажется между вариантом с традиционным двигателем внутреннего сгорания и полностью электрической версией.

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Немецкий бренд Opel принадлежит автогиганту Stellantis. Марка представила кроссовер Mokka второго поколения в 2020 году: он базируется на французской модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая была разработана французской Группой PSA совместно с китайским производителем Dongfeng. Выпуск паркетника налажен на мощностях завода Stellantis в городе Пуасси (Франция). Согласно статистике JATO Dynamics, за прошлый год Мокка разошлась тиражом 104 676 экземпляров, что на 8% больше, чем в 2022-м. Однако модели всё ещё далеко до основного конкурента: выбор в пользу Volkswagen T-Roc сделали 204 610 клиентов (прирост – 13%).

Сейчас у Opel Mokka есть версия с традиционным двигателем внутреннего сгорания, а также полностью электрическая модификация. Теперь семейство пополнилось за счёт промежуточного варианта, который оснастили гибридной силовой установкой. В её основе лежит 136-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,2 литра (крутящий момент – 230 Нм), который работает в тандеме с электродвигателем мощностью 28 л.с. (55 Нм) и электрифицированной шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Кстати, аналогичной системой оснащается дебютировавший в середине прошлого месяца кроссовер Opel Frontera (пришёл на смену Crossland).

В компании отметили, что у Opel Mokka Hybrid расход топлива и выбросы CO2 снижены примерно на 20% по сравнению с кроссовером с ДВС. Средний расход топлива у новинки составляет 4,9 литра на 100 км пути (при расчёте по циклу WLTP). Для сравнения, у паркетника с обычным двигателем и восьмиступенчатым автоматом – 6,1 литра на 100 км.

Сообщается, что гибридный вариант может работать исключительно на электричестве при движении на низких скоростях. Правда, дальнобойность в «зелёном» режиме весьма скромная – около 1 км; дело в том, что литий-ионного аккумулятора, подзаряжаемого в ходе торможения, небольшая ёмкость (производитель этот показатель не уточнил).

Для Opel Mokka Hybrid предусмотрено три ездовых режима – Eco, Normal и Sport. В компании подсчитали, что на разгон с места до «сотни» этой версии модели требуется 9,1 секунды. Максимальная скорость гибридного кроссовера равна 207 км/ч. Визуальных отличий от варианта с традиционным ДВС почти нет, разве что шильдик на багажной двери. В салоне есть изменилась графика виртуальной приборки и тачскрина информационно-развлекательной системы.

Дилеры в Европе уже начали собирать предзаказы на новую модификацию модели. Цена Opel Mokka Hybrid известна: на домашнем рынке, в Германии, покупка такого кроссовера обойдётся минимум в 31 915 евро (эквивалентно примерно 3 млн рублей по текущему курсу). Отметим, Mokka с аналогичным «просто» ДВС стоит здесь же 28 565 евро (около 2,7 млн рублей).