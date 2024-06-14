В Россию начали поставлять Volkswagen Golf  VIII по цене 3,8 млн рублей

В Россию по схеме параллельного импорта начались поставки хэтчбеков Volkswagen Golf восьмого поколения. Машину предлагает один из дилеров в Краснодаре. Известно, что в Россию Volkswagen Golf был импортирован из Китая. У машины есть действующий электронный ПТС, оплачены утилизационный сбор и таможенные пошлины, что позволяет сразу же поставить машину на учет в ГИБДД. За автомобиль дилер просит цену 3,8 млн рублей.

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После рестайлинга Volkswagen Golf получил измененные фары и другой передний бампер, а логотип получил подсветку. В салоне установлена мультимедийная система с экраном от 10,4 до 12,9 дюйма. Также мультимедиа получила встроенную нейросеть ChatGPT. Теперь сенсорные клавиши на руле заменили на аналоговые клавиши.

В качестве опции предлагаются матричные фары IQ.Light. Можно будет заказать функцию управления автоматической парковкой со смартфона. Для обновленного Volkswagen Golf 8 предлагается линейка из девяти различных двигателей, которые включают в себя бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. Напомним, в этом году модель Volkswagen Golf отметила свой полувековой юбилей. Впервые Volkswagen Golf первого поколения выпустили на заводе в Вольфсбурге в марте 1974 года.