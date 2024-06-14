Купеобразный Genesis GV80 удивил американцев ценой: он дороже BMW X6

Genesis GV80 Купеобразная версия роскошного корейского кроссовера GV80 выходит на рынок США: первые автомобили вот-вот появятся у местных дилеров с начальной ценой 79 950 долларов (чуть больше семи миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня). Американские СМИ называют GV80 Coupe «дороговатым» и сравнивают его с BMW X6, который стоит почти на 5500 долларов дешевле.

© Motor.ru

Если стартовая цена модели составляет 79 950 долларов, то топовый GV80 Coupe обойдется американцам в 85 750 долларов (7,5 миллиона рублей). Сarscoops отмечает, что это на 21 250 долларов (1,8 миллиона рублей) дороже обычного GV80 и на 5450 долларов (почти 480 тысяч рублей) дороже BMW X6. Тем не менее, купеобразный GV80 стоит дешевле Mercedes-Benz GLE Coupe в США, однако последний предложен на местном рынке исключительно в AMG-версиях, а потому за него просят внушительные 89 800 долларов (7,9 миллиона рублей).

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Genesis GV80 Coupe тоже будет доступен в США только в топовых модификациях — всего их две. Американцы могут выбрать 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 380 лошадиных сил, с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом или 415-сильный GV80 3.5 e-Supercharger Coupe AWD с технологией «мягкого» гибрида. Последнему положены экстремальный профиль Sports+ и лонч-контроль.

Оснащен кроссовер богато: в салоне у него 27-дюймовый OLED-дисплей, премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, трехзонный климат-контроль, отделка со вставками из натурального дерева, обивка кресел кожей Nappa, а также электрорегулировки, подогрев и вентиляция на обоих рядах.

Вне зависимости от комплектации у GV80 Coupe широкий комплекс электронных ассистентов, в числе которых система удержания в полосе движения, система предотадаптивный круиз-контроль, система помощи при движении по трассе и система помощи на парковке. Для версии подороже и помощнее заявлены 22-дюймовые диски (у более доступного варианта они 20-дюймовые), выхлопная система с четырьмя патрубками, отделка из углеродного волокна и черные тормозные суппорты.

Genesis GV80 Coupe дебютировал в родной Южной Корее в сентябре прошлого года и стал первым в своей истории серийным купеобразным кроссовером марки. Помимо двух модификаций, заявленных для рынка США, у модели есть и базовая версия с «турбочетверкой» T-GDI объемом 2,5 литра, которая развивает 304 лошадиные силы.