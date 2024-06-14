В России увеличатся выплаты по европротоколу

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Лимит компенсации в ДТП, которое было оформлено по европротоколу, вырастет до 200 тыс. рублей. Соответствующий законопроект одобрили в Комитете Госдумы по финансовому рынку и рекомендовали парламентариям нижней палаты принять его в первом чтении. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что инициативу предложили депутаты партии «Новые люди». 13 мая идею поддержали в кабмине, отметив, что для принятия решения о возмещении убытков страховые компании должны получить доступ к данным и документам, которые свидетельствуют о страховом случае.

Сейчас максимальный размер компенсации пострадавшему в ДТП, оформленному по европротоколу, составляет 100 тыс. рублей. Такие выплаты полагаются в том случае, когда у участников есть какие-либо разногласия. Когда один из автомобилистов не согласен с суммой причиненного вреда или обвинением, то на место аварии вызывают автоинспекторов.

Получить компенсацию по европротоколу любой водитель может с помощью ОСАГО, но при двух условиях – в аварии участвовало не более двух лиц и среди них нет пострадавших.