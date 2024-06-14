Lexus GX превратили в печь для пиццы. Фото

Японский бренд объединился с производителем бытовой техники Monogram и представил интересный концепт GX. Роскошный внедорожник оснастили духовой печью, мини-баром и другими атрибутами для «уникального кулинарного опыта». Этот GX — только концепт, который покажут вживую на выставке Food & Wine Classic в Колорадо. На дороги его не выпустят.

© Motor.ru

Почти весь багажник Lexus Monogram GX заняла 30-дюймовая электрическая печь. Она имитирует дровяную кирпичную печь для приготовления пиццы, хлеба и любой другой выпечки.

Еще одна «фишка» — пресс для льда с подогревом за задними сиденьями, с помощью которого можно сделать эстетичный сферический лед. Под хранение вина и бурбона отдали левую панель задней двери, а справа уместили разделочную доску.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Предусмотрены встроенные кейсы для бокалов, открывалок, стаканов и столовых приборов, а также мусорное ведро. Хранить ингредиенты и охлаждать напитки можно в заднем холодильном ящике либо в дополнительной консоли между задними сиденьями.

Про оформление экстерьера и интерьера тоже не забыли: снаружи у внедорожника особые шильдики и уникальные колесные диски, а внутри он отделан двухцветной верблюжьей кожей.

В начале года для другой выставки — Tokyo Auto Salon — Lexus приготовила особую версию GX 550 Overtrail JAOS. Автомобиль построили вместе с тюнерами JAOS, подготовив к бездорожью и оснастив лифт-комплектом подвески, защитой днища и порогов, а также расширителями колесных арок и экспедиционным багажником.