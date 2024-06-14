Китайский «Леопард» рассекречен: каким получился «младший» кроссовер BYD

Появились фотографии нового китайского кроссовера Leopard 3 без камуфляжа. Марка Fang Cheng Bao, принадлежащая BYD, готовит к выходу на рынок модель Leopard 3 — это один из двух «младших» SUV в одноименном семействе. Китайский MIIT опубликовал снимки и технические характеристики новинки, а местные СМИ озвучили предполагаемую цену — от 220 тысяч юаней, или 2,7 миллиона рублей. В продажу в Китае Leopard 3 поступит до конца нынешнего года.

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О «третьем» Леопарде известно, что он станет первой полностью электрической моделью марки. В движение Leopard 3 приводят два электромотора суммарной мощностью 449 лошадиных сил, которые обеспечивают кроссоверу разгон с места до 100 километров в час 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 201 километр в час. Про батарею же известно, что она будет литий-железо-фосфатная производства Xiangyang Fudi, однако ее емкость не приводится.

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Согласно документу из базы китайского Минпрома, в длину кроссовер превышает 4,6 метра при колесной базе чуть более 2,74 метра, угол въезда равен 25 градусам, а угол съезда 28 градусам.

На сегодняшний день марка Fang Cheng Bao представлена исключительно гибридными внедорожниками Leopard 5 и Leopard 8. Младшая модель оборудована «турбочетверкой» 1.5 и двумя электромоторами, и в сумме они дают 687 лошадиных сил. Это позволяет «пятерке» разгоняться до «сотни» за 4,8 секунды. А у «восьмерки» ДВС двухлитровый, и мощность всей установки составляет внушительные 952 лошадиные силы. При этом разгон до ста — все те же 4,8 секунды.

В России BYD до сих пор официально не представлен, что, впрочем, не мешает поставлять гибриды и электрокары параллельными путями. Попадут ли к нам таким образом «Леопарды», пока неизвестно.