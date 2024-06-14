Китай впервые обогнал США по продажам автомобилей

За 2023 года китайские автопроизводители продали 13,4 млн автомобилей, а американские — 11,9 млн, сообщает исследовательская компания Jato Dynamics. Китайским автопроизводителям первые удалось обойти американских по числу проданных машин. Кроме того, темпы роста продаж в КНР существенно превышают США — 23% за год против 9%. При это лидером мирового рынка по-прежнему остаётся Япония, которая за прошлый год реализовала 23,6 млн автомобилей.

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Успех китайских компаний связан с более низкими ценами на машины, считает старший аналитик Jato Филипе Муньоса. Особенно это привлекает автомобилистов в развивающихся странах. Одновременно с этим китайские компании стараются активнее выходить на другие рынки, например, на Ближний Восток, Евразию, Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.

По подсчётам аналитиков, доля китайских автомобилей также растет в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. Меньше заинтересованы в китайских автомобилях потребители из США, Японии и Южной Кореи. В США и ЕС в последние месяцы существенно повысили тарифы на импорт китайских электромобилей — особенно сильным оказалось повышение в США, где тарифы достигли 100%.

Самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году стал электромобиль Tesla Model Y — его продажи выросли на 64%, составив 1,2 млн. За ним идут кроссоверы Toyota RAV4 (1,1 млн) и Honda CR-V (846 тыс.).