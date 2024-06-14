Renault Duster продают в России по цене Lada Vesta

В России продают Renault Duster второго поколения за два миллиона рублей. На одном из классифайдов предлагают некогда популярный у россиян кроссовер, который не продают в России официально уже два года. Утверждается, что Duster новый: он выпущен в 2022 году, но проехал всего пять километров. Под капотом у него 1,5-литровый «дизель» мощностью 109 лошадиных сил, цена — 2 122 000 рублей. В ту же сумму сейчас оценивается, к примеру, Lada Vesta Sportline.

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Duster продает «частник» из Иркутска. Кроссовер предлагается в комплектации Life, которая была второй по стоимости после начальной Access. У него дизельный двигатель в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Салон у автомобиля тканьевый, а в список оборудования входят передние подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с Bluetooth, передние стеклоподъемники и мультируль. Есть светодиодные ДХО, датчики давления в шинах и рейлинги на крыше.

На момент прекращения производства и продаж в России «второй» Duster стоил от 1 175 000 до 1 625 000 рублей.

Он был бестселлером Renault и в зачете кроссоверов уступал лишь Hyundai Creta: в январе 2022 года россияне купили 3021 Дастер. Сейчас звание самой популярной SUV-иномарки (и иномарки вообще) принадлежит китайскому Haval Jolion, который в мае 2024-го разошелся в количестве 6364 экземпляров.