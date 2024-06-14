Названа стоимость восстановления популярного кроссовера из Китая после аварии

Отремонтировать Chery Tiggo 7 Pro Max после аварии обойдется почти в 200 тысяч рублей. Стоимость восстановления популярного кроссовера из Китая назвали Autonews.ru специалисты Fit Service.

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По словам экспертов, «восстановительный» набор после ДТП обойдется в 196,7 тысячи рублей. Дороже всего обойдется замена капота (48 тысяч рублей). В топ самых дорогих запчастей также входят лобовое стекло (44 тысячи) и задний бампер (26,9 тысячи рублей). Бюджетнее всего будет стоить замена фары (17,2 тысячи), переднего крыла (18,4 тысячи), а также решетки радиатора (18,9 тысячи рублей).

Кроме того, аналитики подсчитали стоимость чаще всего использующихся при ремонте и обслуживании комплектующих. Передняя и задняя ступицы для кроссовера обойдутся в 4,5 и 8,5 тысячи рублей соответственно, АКБ — 7,5 тысячи рублей, а тормозные диски — 6,8 тысячи рублей.

Автомобили китайского бренда Chery вошли в топ самых популярных торговых марок среди россиян, покупающих подержанные машины. На Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall приходится около 80 процентов всех сделок. В пятерку самых продаваемых моделей из КНР с пробегом вошли Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.

В мае 2024 года один из самых популярных китайских автомобилей, Chery Tiggo 7 Pro Max, подорожал. С апреля стоимость его выросла на 10-70 тысяч рублей. Самая дешевая и самая дорогая из полноприводных комплектаций Chery Tiggo 7 Pro Max — Elite AWD и Ultimate AWD выросли в цене на 10 тысяч рублей. Автомобили в базовой версии Elite с передним приводом и в «средней» полноприводной комплектации Prestige AWD подорожали на 20 тысяч. Сильнее всего подорожали «средняя» и топовая версия кроссовера с передним приводом — Prestige FWD и Ultimate FWD.