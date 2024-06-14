За замену каких деталей в авто могут лишить прав

В России водителям запрещено самостоятельно менять в транспортном средстве ряд деталей. Это прописано в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщил портал Naavtotrasse.ru.

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Штраф за нарушения может составить до 5000 рублей. Кроме того, водитель может быть лишен прав на срок от полугода до одного года, говорится в публикации.

Как поясняют специалисты, примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Запрет распространяется на двенадцать наименований деталей. Речь идет как о кузовных, так и салонных элементах, пишут авторы.

Ограничения касаются бамперов спойлеров, фар, пластиковых обвесов, колесных дисков, внешних зеркал, а также рулевого колеса, сидений автомобиля, любых элементов, которые были созданы для удобства водителя.

Ранее сообщалось, что в России завершилась разработка федерального приложения для фиксации нарушающих ПДД водителей с помощью телефона.