За замену каких деталей в авто могут лишить прав
В России водителям запрещено самостоятельно менять в транспортном средстве ряд деталей. Это прописано в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщил портал Naavtotrasse.ru.
Штраф за нарушения может составить до 5000 рублей. Кроме того, водитель может быть лишен прав на срок от полугода до одного года, говорится в публикации.
Как поясняют специалисты, примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Запрет распространяется на двенадцать наименований деталей. Речь идет как о кузовных, так и салонных элементах, пишут авторы.
Ограничения касаются бамперов спойлеров, фар, пластиковых обвесов, колесных дисков, внешних зеркал, а также рулевого колеса, сидений автомобиля, любых элементов, которые были созданы для удобства водителя.
Ранее сообщалось, что в России завершилась разработка федерального приложения для фиксации нарушающих ПДД водителей с помощью телефона.