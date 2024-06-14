За три года Lada Vesta подорожала почти вдвое

В начале 2021 года вторая по старшинству версия седана под названием Comfort стоила 764 900 ₽, но уже через 12 месяцев такой автомобиль со 106-сильным 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач предлагался дилерами по цене 896 900 ₽. В марте 2022 года машины отдавали за 1 182 900 ₽.

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Весной 2022-го автогиганту пришлось сделать паузу, так как сборку модели было решено перенести из Ижевска на основную площадку — в Тольятти. Так что выпуск флагманской «Лады» возобновился только через год, весной 2023 года. Но это уже был рестайлинговый вариант «Весты».

В исполнении Comfort «перезапущенную» машину оценили во вполне приемлемые 1 329 900 ₽. Но уже осенью седан подорожал до 1 418 900, а к концу года — до 1 509 900 ₽. Наконец, сейчас, если отбросить маркетинговые акции, Lada предлагается дилерами за 1 459 900 ₽.

Кстати, марка Lada временно не выпускает топовые комплектации «Весты». В прайс-листах семейства на официальном сайте «Лады» появились пометки, что исполнения Techno и Techno`24 сейчас не производятся заводом.