Fiat пообещал показать новую таинственную модель: первое изображение

Fiat скоро покажет загадочную новинку: возможно, это Panda EV. Сarscoops публикует фотографию колеса пока неназванной новой модели Fiat, премьера которой состоится 11 июля — на этот день запланировано празднование 125-летнего юбилея итальянской марки. Журналисты предполагают, что речь идет о совершенно новой электрической Панде, концептуального предвестника которой Fiat продемонстрировал ранее в этом году.

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На фотографии запечатлено колесо автомобиля с диском необычного дизайна — такие обычно положены электрокарам. Если предположения Сarscoops окажутся верны, и Fiat покажет новую Panda, то это будет ближайший родственник электрического кросс-хэтчбека Citroen e-C3. Он построен на платформе Smart Car, которая в свою очередь представляет собой упрощенную версию французской платформы CMP (Common Modular Platform).

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Дизайн будущей Панды будет вдохновлен сразу двумя концертами: Fiat Centoventi образца 2019 года и недавнего Fiat City-car, который показали в феврале 2024-го. Их объединяет общая философия: «функциональность никогда не должна существовать без удовольствия». Ожидается, что Panda не только сменит силовую установку на электрическую (при этом бензиновые версии еще некоторое время продолжат выпускать в Италии), но и будет более экологичной с точки зрения используемых в салоне материалов.

На сегодняшний день Fiat Panda остается одним из самых доступных новых автомобилей в Европе. Например, в Германии модель можно купить примерно за 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Ранее в компании пообещали, что Панда в ее нынешнем виде задержится на конвейере до 2026 года, то есть непосредственно до перехода Fiat на выпуск электрокаров, запланированного на 2027 год.

Модель актуального поколения производят в итальянском Помильяно. Что же касается совершенно новой электрической Panda EV, то ее сборку организуют на мощностях сербского завода в Крагуеваце, перепрофилированного на сборку «зеленых» машин.