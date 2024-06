Китайский Changan готовит несколько новинок для России

В текущем году премиальный китайский производитель Changan намерен представить в России новые автомобили, среди которых седан и кроссовер.

© Car.ru

Так, в текущем году для автовладельцев станут доступны обновленный седан Changan Uni-L, кроссовер Uni-S, также обновления получит и CS75 Plus. Ожидается, что Changan CS75 Plus будет поставляться на российский рынок в версии, которая в недавнем времени официально дебютировала на китайском авторынке.

Кроссовер CS75 Plus в результате рестайлинга будет узнаваем по решетке радиатора, которая стала безрамочной и выполнена в стиле Uni-T. Подробная информация об оснащении не сообщается. Актуальная версия Changan CS75 Plus, представленная в нашей стране, оснащается 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 165 лошадиных сил, привод исключительно передний, трансмиссия вариаторная шестиступенчатая. Кроссовер Changan CS75 Plus оценивается от 2 939 900 рублей.

Второй новинкой, которая появиться на российском рынке до конца текущего года, называется кроссовер Changan Uni-S, он является идентичной копией актуальной версии Changan CS75 Plus. Предполагается, что изменений не предвидится, за исключением смены шильдиков.

Также актуальный модельный ряд бренда Changan пополнится седаном Uni-L, который является полной копией Lamore. Пока остается неизвестным, стоит ли ждать каких-либо обновлений у седана, или речь пойдет только о смене названия.

Напомним, что в начале текущего месяца Changan пересмотрел стоимость сразу на четыре кроссовера, представленных на российском рынке, это: лидер продаж бренда Changan CS75Plus, а также кроссовер Changan CS35 Plus, Changan CS85 Coupe, а также повышение стоимости коснулось Changan CS95. В среднем удорожание составило от 2,7 до 6,9% в денежном выражении от 100 000 до 200 000 рублей.