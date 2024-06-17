Впервые опубликованы фото тестового прототипа Bigster - старшего брата Duster

Премьера концепта Dacia Bigster состоялась несколько лет назад. Предполагалось, что в рамках "Ренолюции" (план перезапуска Renault Group - прим. "РГ") Bigster появится и под маркой Lada. Как мы знаем, этого уже и не произойдёт, но Bigster точно пополнит линейку Dacia. Впервые прототипы компактного кроссовера были замечены на испытаниях, их фото публикует сайт Carscoops.

© Российская Газета

Дизайн Dacia Bigster будет таким же, как у третьей генерации Duster, который в свою очередь создавался по лекалам… правильно, концепта Bigster 2021 года. По сути, новый Бигстер станет увеличенной версией Дастера, предлагающей больше пространства в салоне, которого хватит на то, чтобы вместить третий ряд сидений.

Моторная гамма моделей будет унифицирована. Разумеется, более тяжёлый Dacia Bigster не получит базовый литровый TCe 100. Остаётся немного: 130-сильный "мягкий гибрид" с турботройкой 1.2 литра и 48-вольтным стартер-генератором, а также гибридная трансмиссия Hybrid 140 с ДВС объёмом 1.6 литра.

Dacia Duster должен появиться на рынке в 2025 году по цене около 23 тысяч евро, что сделает его самых доступным кроссовером в сегменте C на европейском рынке и самой дорогой моделью Dacia из всех, когда-либо созданных.

В 2026 году румынская марка может представить C-Neo - конкурента Skoda Octavia, Peugeot 308 SW и других пятидверок.