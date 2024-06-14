Названа цена нового Jeep Renegade

Jeep выпустит электрокар по цене Haval Jolion. Альянс Stellantis, в который входит Jeep, анонсировал несколько новинок на платформе Smart Car. Помимо европейских Citroen, Opel и Fiat на ней построят «зеленый» Jeep, который будет стоить меньше 25 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей). По данным Carscoops, речь идет о новом Renegade. Он появится на рынке примерно в 2027 году и заменит [старую топливную модель](https://motor.ru/news/jeep-renegade-usa-05-12-2023.htm).

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Выпуск нового Renegade был анонсирован в ходе Дня инвестора в штаб-квартире Stellantis в Мичигане, пишет Carscoops. На презентации новинка была описана как небольшой кроссовер, который будет стоить «менее 25 тысяч долларов за полностью электрический вариант». То есть, он может получить и другие силовые установки.

Подробностей об оснащении пока нет. Ожидается, что электрокар будет частично унифицирован с Citroen ë-C3 — недорогим субкомпактным кроссовером, показанным в прошлом году. Цена у него такая же — от 23 300 евро, или 25 тысяч долларов.

То есть, новинка от Jeep может получить электромотор на 113 лошадиных сил и батарею на 44 киловатт-часа, обеспечивающую до 320 километров хода без подзарядки по циклу WLTP. Благодаря 400-вольтовой архитектуре зарядить ее с 20 до 80 процентов можно менее чем за полчаса.

Ранее глава Stellantis Карлос Таварес заявил, что цена около 25 тысяч долларов оптимальна для электромобиля. Другие производители тоже стараются делать электрокары дешевле, так как их дороговизна отпугивает клиентов и толкает их в сторону китайских моделей. К примеру, Hyundai готовит недорогую электроверсию кроссовера Casper, которая будет стоить еще меньше — до 20 тысяч долларов.