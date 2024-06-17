Hispano Suiza показала электрогиперкар Carmen Sagrera

Испанская компания Hispano Suiza Cars представила новую модель. Новинка стала очередной модификацией базового гиперкара Carmen — версии Carmen Boulogne и Sagrera в 2024 году дополнило специальное исполнение, посвящённое 120-летию оригинального бренда. Особенностью новинки стал более ёмкий аккумулятор и развитый аэродинамический обвес. Для презентации Sagrera была окрашена в оттенок Cava Gold — матовое покрытие меняет свой оттенок в зависимости от освещения.

© Motor.ru

Главной фишкой новинки стала батарея ёмкостью 103 киловатт-час, увеличивающая запас хода. Как отметил технический директор бренда Хуан Фернандес, она полностью разработана и выпущена на заводе Hispano Suiza в Барселоне. Аккумулятор улучшен во всех ключевых аспектах за счёт использования новых современных блоков литий-ионных элементов — у него 15 модулей по 24 элемента в каждом — всего 360. Батарея весит всего 612 килограммов и может работать при напряжении более 750 вольт постоянного тока.

Всё это увеличило запас хода примерно на 100 километров — до 480 по циклу WLTP. В дополнение к новым элементам Carmen Sagrera оснащена улучшенной системой охлаждения, которая легче, проще и экологичнее. Силовая установка с четырьмя электромоторами от Carmen Boulogne осталось неизменной — в арсенале электромобиля 1110 лошадиных сил и 1620 ньютон-метров крутящего момента.

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

© Hispano Suiza

Главным отличием новинки стал дизайн, выполненный в стиле классической Hispano Suiza Alfonso XIII начала XX века. Машина получила новые дефлекторы в передней части кузова, пороги и крупное антикрыло, напоминающее крылья аиста — как дань уважения логотипу бренда. Заявлено, что эти нововведения увеличивают прижимную силу и улучшают сцепление с дорогой. В салоне появилась обновлённая центральная консоль, продвинутая мультимедиа и отделка алькантарой с деталями из чёрной и красной кожи.