За три года стоимость Lada Vesta выросла почти вдвое

Подсчитано, насколько подорожала Lada Vesta за три года. Портал Quto изучил архивные прайс-листы флагмана АвтоВАЗа и выяснил, как менялась его стоимость за последние годы на примере комплектации Comfort. В начале 2021 года за такую Весту со 106-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач просили 764 900 рублей, а сейчас ее рекомендованная цена почти вдвое больше.

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В начале 2022 года за Lada Vesta в версии Comfort с мотором на 116 сил АвтоВАЗ просил 896 900 рублей. В марте того же года цена резко пошла вверх — до 1 182 900 рублей. Тогда же автогигант поставил производство на паузу в связи с переносом сборки из Ижевска в Тольятти.

Возобновился выпуск Vesta только в 2023 году, и с конвейера стала сходить уже обновленная версия NG. Поначалу она стоила 1 329 900 рублей. К осени 2023-го цена увеличилась до 1 418 900, а к концу года — до 1 509 900 рублей.

На сегодняшний день седан Lada Vesta Comfort без скидок продается у дилеров за 1 459 900 рублей. Следующее повышение ожидается осенью: в АвтоВАЗе не исключили корректировку на уровень накопленной инфляции.

Lada Largus за те же три года подорожал более чем вдвое. Сейчас универсал с 90-сильным двигателем стоит от 1 660 000 рублей, в то время как в мае 2021 года за него просили всего 724 900 рублей.