В Австралии двухзначный номерной знак продали за 150 млн рублей

В Австралии за 1,7 миллиона долларов ушел с молотка номерной знак с цифрами «20». В пересчете на российскую валюту номер обошелся новому владельцу в 150 миллионов рублей. «Красивая» табличка была выдана в штате Виктория, о чем свидетельствуют вертикальные литеры «VIC». По данным издания Carscoops, стоимость регистрационного знака обусловлена тем, что это один из первых номеров штата, а также один из немногих двузначных с круглым числом.

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На территории Австралии легально продают «красивые» номерные знаки. Особой популярностью у коллекционеров пользуются таблички, выданные более века назад. Одним из таких предложений стал и представленный номер. Всего в штате Виктория выдали 90 двузначных регистрационных знаков. И только девять из них получили круглые числа.

1,7 миллиона долларов (примерно 150 миллионов рублей) — далеко не рекордная цена для автомобильного номера, проданного в Австралии. Ранее в стране прошел аукцион, в ходе которого за первый номерной знак в Новом Южном Уэльсе заплатили восемь миллионов долларов. Табличку с цифрой «1» изготовили в 1910 году.

В конце мая в России продали старую «Волгу» за десять миллионов рублей. На стоимость ничем не примечательного автомобиля повлиял номерной знак.