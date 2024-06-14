Lamborghini Veneno стал самым дорогим автомобилем, проданным в интернете

Lamborghini Veneno продали на онлайн-аукционе за шесть миллионов долларов. В пересчете на российскую валюту это составляет порядка 530 миллионов рублей. Торги за один из девяти существующих итальянских родстеров организовала площадка SBX Cars. При этом единственную в своем роде модель не могли продать в течение двух лет, поскольку дилерский центр из Дубая изначально оценивал суперкар в 9,5 миллиона долларов (примерно 838 миллионов рублей). Примечательно, что по завершению онлайн-торгов на Veneno так и не нашелся покупатель. Однако представители аукционного дома сообщили, что им все-таки удалось найти нового владельца.

© Motor.ru

Компания Lamborghini выпустила всего девять родстеров Veneno в 2015 году. Представленный супекар стал единственным, получившим черный кузов и темно-зеленый салон. Суперкар оборудован 6,5-литровым V12 от Aventador. Отдача агрегата составляет 750 лошадиных сил. До «сотни» модель разгоняется за 2,9 секунды. На момент торгов пробег суперкара составлял всего 1778 километров.

© Motor1

© Motor1

© Motor1

© Motor1

© Motor1

© Motor1

Предыдущим рекордсменом по онлайн-продажам был Ferrari LaFerrari Aperta, который в 2022 года продали за 5 360 000 долларов. При этом площадка SBX Cars уже в ближайшее время собирается побить собственный рекорд, выставив на торги один из трех существующих Lamborghini Veneno в кузове купе с пробегом около двухсот километров.

В середине января в России предлагали купить самую дорогую Ferrari в стране. За 32-летний суперкар F40 продавец запрашивал 300 миллионов рублей.