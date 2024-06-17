Появились первые фото бюджетного кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda

Полноценная премьера Grande Panda состоится 11 июля, когда Fiat будет отмечать 125-летие с момента своего основания. Кросс-хэтчбек станет первенцем нового глобального семейства бюджетных автомобилей Fiat, в котором также ожидаются пикап, лифбтек, кроссовер и приключенческий кемпер.

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О том, что Fiat Panda следующего поколения станет родоначальником нового семейства бюджетных автомобилей, гендиректор Fiat Оливье Франсуа объявил в феврале этого года в рамках Женевского автосалона. Пока непонятно, будут ли все члены этого семейства носить имя Panda с какой-либо приставкой, но ясно, что все они будут иметь общий стиль и общую платформу.

Манифест нового стиля Fiat был опубликован ещё в прошлом году — это эстетика конструктивизма в сочетании с модульным подходом и современными экологически чистыми материалами. Все модели нового бюджетного семейства будут иметь однотипный интерьер с передней панелью, напоминающей овальную крышу-трек бывшего завода Fiat в Линготто (один из районов Турина), но конфигурацию каждой машины можно будет настраивать с помощью навесных модулей и сменных деталей отделки.

Fiat Grande Panda, как сегодня выяснилось, своей угловатостью и оквадраченными колёсными арками подражает хэтчбеку Panda первого поколения, который вышел на рынок в далёком 1980 году и стал одной из самых массовых и доступных моделей Fiat за всю историю марки. Пиксельная оптика тоже навеяна эстетикой конструктивизма, она напоминает окна завода в Линготто. Под фарами на передке можно разглядеть наклонные чёрточки, то есть марка Fiat вынула из архива свою самую узнаваемую эмблему, хотя главным идентификатором марки остаются крупные буквы Fiat. В свою очередь имя Panda выштамповано крупными буквами на боковинах и набрано объёмным шрифтом на багажной двери и рейлингах. Габаритная длина Grande Panda — всего 3,99 м, при этом обещан полноценный 5-местный салон и достаточно просторный багажник.

Кстати, патентные изображения новой Панды, всплывшие в Сети в феврале этого года, как оказалось, не имеют к реальной модели никакого отношения — это либо старый вариант дизайна, либо, что менее вероятно, это некая другая модель Fiat, премьера которой ещё впереди.

О платформе Grande Panda и его будущих родственников пресс-служба Stellantis пока ничего не сообщает, но из неофициальных источников давно известно, что это бюджетная глобальная платформа Smart Car, первенцем которой стал новый Citroen C3.

Fiat Grande Panda в техническом плане максимально унифицирован с европейской версией «француза», в гамме будут как полностью электрические, так и «углеводородные» версии. Grande Panda для Европы будет выпускаться на заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац. Дебютными рынками для Grande Panda помимо Европы будут Африка и Ближний Восток. Прочие подробности, вероятно, придётся ждать до 11 июля.

Новое бюджетное семейство Fiat нацелено на конкуренцию с маркой Dacia, которая принадлежит Renault Group. За пределами Европы марка Dacia практически неизвестна, в Южной Америке и прочих развивающихся странах её модели продаются под маркой Renault. Фиату в этом смысле проще, его знают все и везде.

Добавим, что прежний хэтчбек Panda третьего поколения, что выпускается с 2011 года, пока не собирается на покой: недавно он пережил очередное обновление и в таком виде продержится в строю как минимум до 2027 года.