Самый дорогой вездеход Китая

Еще пять лет назад самым дорогим и солидным китайским внедорожником в России был непритязательный Haval H9 — рамный аналог Toyota Land Cruiser Prado. Но теперь, с появлением ряда моделей ставки существенно повысились, и ценники на Li L9 на их фоне кажутся чеком из Вкусно и точка. Взять хотя бы Dongfeng Mengshi M-Hero 917 или BYD Yangwang U8. Но и этих дорогущих здоровяков очень скоро может затмить новый игрок из Поднебесной. Представьте себе, перед нами не просто самый проходимый, но и самый дорогой китайский вездеход: точной цены M-Hunter пока нет, но в России такая машина определенно обойдется дороже 20 млн рублей.

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И это еще неплохое предложение: схожий Brabus 900 Crawler стоит под миллион долларов. Но у Брабуса под капотом 900 бензиновых лошадей, а у M-Hunter предположительно четыре электромотора суммарной мощностью 1000 сил. В общем, смотрите в новом видео подробный рассказ про M-Hunter, а заодно про самую дорогую и проходимую версию Dongfeng Mengshi M-Hero 917, который уже продается у нас официально. Называется она Dragon Armor (доспехи дракона). Стоит ли уже переживать Рендж Роверу, Брабусу и Джипу? Судите сами (но, кажется, стоит)!