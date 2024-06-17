Cadillac сделал особые суперседаны Blackwing в честь гоночных машин

В 2024 году в культовой гонке «24 часа Ле-Мана» во Франции примут участие сразу три гоночных «гиперкара» Cadillac V-Series.R заводской команды Cadillac Racing. К суточному марафону приурочили премьеру дорожных суперседанов Cadillac CT4-V Blackwing Petit Pataud и Cadillac CT5-V Blackwing Le Monstre, каждый из которых посвящён знаковым для американской марки страницам автогоночной истории и связан с легендарной трассой «Сартэ» в Ле-Мане.

© Motor.ru

CT4-V Blackwing Petit Pataud отмечает 75-летие Cadillac Petit Pataud 1950 года — это гоночная машина на базе купе Series 61, оснащённая 160-сильным 5,4-литровым двигателем V8, выступала в марафоне во Франции 75 лет назад. Современный седан имеет 3,6-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, развивающим мощность 480 лошадиных сил и крутящий момент 603 ньютон-метра, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час всего за 4,1 секунды и развивать максимальную скорость 304 километра в час.

CT5-V Blackwing Le Monstre отдаёт дань уважения 75-летию Cadillac Le Monstre 1950 года, а также 101-й годовщине первой гонки в Ле-Мане. Седан оснащён 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом, развивающим мощность 680 сил и крутящий момент 892 Нм. Оба седана получили эксклюзивный цвет кузова Magnus Matte, дополненный углепластиковыми деталями оттенка Stormhawk Blue, глянцево-чёрные корпусами зеркал заднего вида, чёрными шильдиками и тормозными суппортами цвета Royal Blue.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Салон выполнен в оттенке Phantom Blue с деталями цвета Santorini и Sky Cool Gray или Jet Black по выбору клиента. Среди других особенностей — напечатанный на 3D-принтере медальон рычага переключения передач механической коробки передач, накладки на пороги с лазерной гравировкой, вышивка исторических номеров на сиденьях и декоративные панели из синего углеродного волокна. Машины относятся к 2025 модельному году и будут выпущены ограниченным тиражом. CT4-V Blackwing Petit Pataud сделают 50 экземпляров, а CT5-V Blackwing Le Monstre будет не столь редким, поскольку компания планирует выпустить 101 экземпляр этой модели.