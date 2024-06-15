Ferrari отказывается от навигационных систем в своих автомобилях

Итальянский автопроизводитель Ferrari принял решение больше не встраивать систему навигации в свои модели. Ранее навигация входила в стандартное оснащение всех современных автомобилей Ferrari. Марка утверждает, что в этой функции больше нет необходимости. Владельцы автомобилей не пользуются встроенной навигацией. Последние версии Apple Maps и Google Maps настолько удобны и интуитивно понятны, что большинство людей пользуются этими приложениями через CarPlay или Android Auto.

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Глава отдела маркетинга Ferrari Эмануэле Карандо заявил, что клиенты предпочитают карты Apple или Google, поэтому подключение телефона к автомобильной мультимедиа удобнее, чем встроенная в автомобиль система навигации. «Наши автомобили не используются ежедневно, и мы не хотим, чтобы наши клиенты каждый раз, садясь за руль своего Ferrari, привыкали к системе, которой им придётся пользоваться», — заявил представитель бренда.

Странно лишь то, почему к такому решение пришёл производитель, который продаёт автомобили за 400 тыс. долларов, а не какой-нибудь массовый и более бюджетный бренд. Ferrari могла бы предложить покупателям встроенную навигацию вместе с Apple CarPlay и Android Auto, а не вместо подключения телефона. Отказ от навигации в суперкарах выглядит как экономия на копейках.

При этом системы Apple CarPlay и Android Auto только недавно вошли в стандартную комплектацию автомобилей Ferrari. Раньше покупателям приходилось доплачивать, чтобы получить эти распространённые и популярные опции. Это стоило дополнительных 4 200 долларов.