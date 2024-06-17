Tesla анонсировала 3 новинки, которые появятся в этом году

На ежегодном собрании акционеров Tesla Илон Маск и его команда представили три новые модели. Скорее всего, речь идёт об обновлённом Roadster и Robotaxi, которые уже были анонсированы ранее. Третьей моделью может стать фургон для перевозки пассажиров — на это намекает силуэт представленной модели.

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На представленном слайде лозунг гласит: «Миру необходимо заменить автопарк на электромобили». Вероятно, это намёк на автопарки для перевозки пассажиров и прокатные конторы. Именно в этих двух сегментах автомобили Tesla пока ещё не представлены.

«Очевидно, что у нас есть несколько новых продуктов, над которыми мы работаем под прикрытием. Я думаю, они будут особенными. Поначалу люди могут подумать, что это будет не так уж и здорово, но подождите, это будет так», — заявил Илон Маск.



Презентация Robotaxi запланирована на 8 августа 2024 года. Неизвестно, покажет ли автопроизводитель концепт или уже серийную версию модели, но у Tesla есть привычка выпускать почти то же самое, что уже было показано на первых дебютных снимках. А вот будет ли грядущий автомобиль соответствовать техническим характеристикам, которые будут объявлены 8 августа, никто не узнает вплоть до старта продаж.

В качестве продолжения главной модели бренда Маск анонсировал второе поколение Roadster ещё в 2017 году. На тот момент планировалось, что запуск модели состоится в 2020 году. Наступившая пандемия COVID-19 в начале 2020 года окончательно сорвала планы по выпуску второго поколения модели. В итоге в 2020 году выпуск Roadster был перенесён на 2021 год, поскольку другие проекты Tesla стали более приоритетными.

В 2021 году Маск заявил, что проблемы с цепочкой поставок отодвигают выпуск Roadster на 2023 год. Весной прошлого года Маск объявил, что проектирование и дизайн автомобиля уже почти готовы, а запуск состоится в 2024 году. Уже в этом году Маск заявил, что презентация намечена на конец 2024 года.