Jaguar показал последний F-Type

Британский Jaguar поставил точку в славной истории своих спортивных автомобилей — в завода в Касл-Бромвиче сошёл с конвейера последний экземпляр семейства Jaguar F-Type, в рамках которого выпускались как купе, так и кабриолеты. Финальная машина не поступит в продажу, а будет передана в заводское собрание Jaguar Daimler Heritage Trust, где хранятся исторические автомобили — последним пополнением коллекции стали недавно снятые с производства седаны XE и XF, а также универсал XF Sportbrake.

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Последний Jaguar F-Type выпустили ровно через 50 лет после окончания производства Jaguar E-Type. Кабриолет с 5,0-литровым V8 в цвете Giola Green с чёрной мягкой крышей и салоном из кожи оттенка Tan Windsor оформлен аналогично выпущенному в 1974 году Jaguar E-Type Series III Convertible с 5,3-литровым V12.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

Напомним, премьера Jaguar F-Type Convertible состоялась в 2013 году, а через год было представлено купе. За прошедшие годы был выпущен 87 731 экземпляр модели, причём складской запас спорткаров позволит продавать их ещё до 2025 года.