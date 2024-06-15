У нового Mercedes-Benz E-Class появился мотор 1.5

У семейства W214 расширена гамма двигателей: под капотом седана теперь можно встретить малолитражную «турбочетвёрку» (170 лошадиных сил и 250 Нм). Новая базовая комплектация Mercedes-Benz E 180 доступна с двумя пакетами (Exclusive и AMG-Line), но только в Турции! Из-за особенностей налогообложения цена впечатляет: от 4 468 700 лир (эквивалент 137 тысяч долларов).

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Mercedes-Benz был вынужден выпустить 1,5-литровый E-Class, поскольку в Турции автомобили с двигателями объёмом свыше 1,6 литра облагаются повышенным налогом на потребление. За малолитражный седан нужно заплатить в казну 80% от рекомендуемой розничной цены, а за версию с 3,0-литровым мотором налог увеличивается до 220%!

Лучше всего тарифы показать на примере Mercedes-Benz E 220 d 4Matic: седан с «глобальным» дизелем в Турции стоит от 6 246 900 лир (191 тысячу долларов) — это втрое больше американской цены за аналогичный бензиновый Mercedes-Benz E 350 4Matic (от 62 тысяч долларов).

Техника упрощенного Е-Класса не выдающаяся: 1,5-литровый бензиновый мотор (170 сил, 250 Нм) работает в связке с 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, тяга передаётся на заднюю ось через 9-ступенчатый автомат. Разгон 0-100 занимает 8,9 секунды, расход топлива — 6,7 литра на 100 км.

Mercedes-Benz не впервые выпускает малолитражные версии, подстраиваясь под конкретные рынки. К примеру, в Китае продаётся S-Class в кузове V223 с 2,5-литровым бензиновым двигателем: версия S 400 оснащается уникальной рядной «шестёркой» М 256.